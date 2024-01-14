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Игрок «Динамо» Скопинцев: до сих пор есть надежда и желание поиграть в Европе

Игрок «Динамо» Скопинцев: до сих пор есть надежда и желание поиграть в Европе
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Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, что всё ещё хочет перейти в европейский клуб, а также поставил себе планку в 30 лет для достижения данной цели.

«У меня до сих пор есть надежда и желание поиграть в Европе, если получится уехать до 30 лет. Но должно многое сложиться. Это не первоочередная задача, сейчас меня все устраивает в «Динамо», — приводит слова Скопинцева Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Скопинцев провёл 18 матчей в составе «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, в которых отметился одним голом и тремя голевыми передачами. Также Дмитрий провёл четыре матча за бело-голубых в Фонбет Кубке России. Рыночная стоимость футболиста, по оценке портала Transfermarkt, в данный момент составляет € 3 млн. Контракт Скопинцева с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года.

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