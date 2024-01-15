«Трусливый футбол». Владимир Быстров назвал тренера, при котором было некомфортно играть

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и «Анжи» Владимир Быстров рассказал об опыте работы под руководством различных тренеров по ходу своей карьеры, а также назвал специалиста, с которым ему было некомфортно играть на футбольном поле.

«С каждым тренером мне работалось удобно. Петржела (в «Зените»)? Какие проблемы у меня могли быть с ним? Когда он говорил, что Быстров сбавил к себе требования, то надо было купить на эту позицию игрока. Ничего просто так не делается. Мы все это понимали.

Мне было комфортно со всеми, за исключением Гаджи Гаджиева в «Анжи». Потому что этот футбол в пять защитников… Это трусость… Этот стиль для меня трусливый, я не привык так играть.

Мог с тренером закуситься? Нет. Я с тренерами не спорил. Просто молча сидел. Это тренер! Я к любым тренерам относился с уважением», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, Быстров выступал за «Зенит» с 2002 по 2005 год, после чего перешёл в московский «Спартак». Игроком красно-белых Владимир был до 2009 года, после этого он вернулся в санкт-петербургский клуб, где играл до 2014 года. Также Быстров успел поиграть за «Анжи» в 2014 году, проведя 11 матчей в составе махачкалинского клуба. Кроме того, Быстров выступал за сборную России с 2004 по 2013 год.