«Какой «Зенит»? Давай в Казахстан». Экс-супруга Тимощука — о совете Анатолию в 2015 году

Бывшая жена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая рассказала о своём влиянии на его карьеру в 2015 году.

«Как-то был вопрос, продлить ли с „Зенитом“ соглашение, или пойти в Казахстан. Конечно, я говорю: «Какой “Зенит", давай в Казахстан». Он перешёл в Казахстан. Но дальше уже из Казахстана в конце 2016 года он в «Зенит» возвращался самостоятельно. Я не подсказывала. Кто-то другой повлиял, понимаете? Он мог оставаться в Казахстане работать. Там очень хорошо к нему относились, целовали, потому что это экс-игрок «Баварии»… Мог бы там поработать тренером. Там просто больше шансов было бы, к примеру, стать главным тренером. Но он уже сам сделал выбор вернуться», — приводит слова Навроцкой NV.ua.

За время профессиональной карьеры игрока Тимощук выступал за «Зенит», «Кайрат» и «Баварию», а также провёл длительную часть карьеры на Украине. 10 февраля 2017 года получил тренерскую лицензию класса PRO. Это позволило ему войти в тренерский штаб «Зенита». В марте присоединился к клубу в качестве помощника главного тренера.