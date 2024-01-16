«Бенфика» не начинала переговоры с «Манчестер Юнайтед» по Невешу

«Бенфика» не вступала в переговоры по трансферу полузащитника Жоау Невеша ни с одним из клубов. Об этом сообщает пресс-служба лиссабонского клуба.

«Руководство „Бенфики“ ни под каким предлогом не начинала переговоров с „Манчестер Юнайтед“ или любым другим клубом по поводу трансфера Невеша. В дальнейшем мы также не намерены этого делать», — сказано в официальном заявлении «Бенфики».

В текущем сезоне Невеш провёл за «Бенфику» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайтед» к защитнику «Баварии» Маттейсу де Лигту.