Председателю «Ньюкасла» грозит иск на € 68 млн за «причинение вреда»

Председателю «Ньюкасл Юнайтед» Ясиру Аль-Румайяну грозит иск на € 68 млн за «причинение вреда» семье бывшего главы разведки Саудовской Аравии Саада Альджабри, сообщает The Athletic.

По информации источника, Аль-Румайян «причинил вред», выполняя инструкции наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Претензии изложены в юридических документах, которые были отправлены Ясиру на домашний стадион «Ньюкасл Юнайтед».

В иске, который Альджабри предъявляет Аль-Румайяну, говорится о том, что Ясир и бен Салман были «непосредственно вовлечены» в кампанию с июня 2017 по январь 2021 года по преследованию семьи Саада Альджабри, бывшего главного помощника принца Мухаммеда бен Наифа. Кроме того, Саад просит взыскать с Аль-Румайяна € 68 млн.