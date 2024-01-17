Хендерсон предлагал свои услуги «Барселоне» — Хуанмарти

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон в текущее трансферное окно мог оказаться в «Барселоне». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Тони Хуанмарти.

По сведениям источника, английский игрок предлагал собственные услуги каталонской команде. «Барселона» оценила вариант с возможным подписанием опорника, но решила всё же отказаться от него. Отмечается, что профиль Хендерсона не совсем подошёл для руководства сине-гранатовых, которые хотели бы заполучить более молодого опорника на долгосрочное сотрудничество.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Джордан Хендерсон не сумел адаптироваться к жизни в Саудовской Аравии. В связи с этим англичанин хочет вернуться в Европу. По данным инсайдера Фабрицио Романо, фаворитом на подписание Джордана является «Аякс», который близок к тому, чтобы воспользоваться желанием Хендерсона разорвать контракт с «Аль-Иттифаком».

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