Мёрфи: уход из «Аль-Иттифака» не оправдает Хендерсона

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мёрфи раскритиковал хавбека «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона за переезд в Саудовскую Аравию.

«Не знаю, много ли предложений у Джордана было этой зимой. Думаю, его переход в «Аякс» возможен, Нидерланды находятся не так далеко от Англии. На мой взгляд, вся эта ситуация может послужить уроком для других. Подумайте, прежде чем примете решение. Хендерсон сам себе всё испортил. Что касается его репутации, этот момент (переход в «Аль-Иттифак». — Прим. «Чемпионата») повредил ей», — приводит слова Мёрфи talkSPORT.

Напомним, ранее стало известно, что 33-летний Хендерсон близок к переходу в «Аякс». Английский хавбек прилетит в Амстердам для прохождения медицинского обследования в пятницу, 19 января.