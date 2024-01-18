В «Вольфсбурге» отреагировали на слухи об интересе к форварду «Спартака» Бонгонде

Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шефер прокомментировал информацию о том, что немецкий клуб заинтересован в подписании нападающего московского «Спартака» Тео Бонгонды.

«Мы обсуждали кандидатуру Бонгонды до его перехода в «Спартак» летом, но не сейчас», — приводит слова Шефера «Матч ТВ».

Напомним, ранее сообщалось, что Тео Бонгонда стал объектом интереса нескольких европейских команд, в том числе и «Вольфсбурга». Отмечалось, что 28-летний крайний нападающий вызывает интерес у турецких, бельгийских, французских, а также итальянских клубов. Также сообщалось что московский «Спартак» вряд ли отпустит своего футболиста.

Бонгонда выступает за «Спартак» с лета 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста по версии портала Transfermarkt оценивается в € 5 млн. В текущем сезоне 28-летний Тео Бонгонда провёл за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.