Петржела: деньги испортили карьеру Кокорина

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о зарплатах у молодых российских футболистов. Он считает, что юным игрокам слишком много платят в РПЛ. Специалист привёл в пример нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, чья карьера, по мнению Петржелы, была испорчена деньгами.

«Деньги испортили карьеры многих российских игроков. В РПЛ часто платят слишком много молодым талантливым футболистам. Они заключают хорошие контракты, и это останавливает их прогресс. Кокорин — яркий пример. Ему сложно было уехать играть в европейский клуб, потому что его российскую зарплату было очень невозможно повторить», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, Александру Кокорину 32 года. В Российской Премьер-Лиге он запомнился по выступлениям за московское «Динамо», петербургский «Зенит», столичный «Спартак» и «Сочи». Также российский форвард успел поиграть в итальянском чемпионате – за «Фиорентину». В настоящий момент Кокорин выступает за кипрский «Арис». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 1 млн.