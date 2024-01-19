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Петржела: деньги испортили карьеру Кокорина

Петржела: деньги испортили карьеру Кокорина
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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о зарплатах у молодых российских футболистов. Он считает, что юным игрокам слишком много платят в РПЛ. Специалист привёл в пример нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, чья карьера, по мнению Петржелы, была испорчена деньгами.

«Деньги испортили карьеры многих российских игроков. В РПЛ часто платят слишком много молодым талантливым футболистам. Они заключают хорошие контракты, и это останавливает их прогресс. Кокорин — яркий пример. Ему сложно было уехать играть в европейский клуб, потому что его российскую зарплату было очень невозможно повторить», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, Александру Кокорину 32 года. В Российской Премьер-Лиге он запомнился по выступлениям за московское «Динамо», петербургский «Зенит», столичный «Спартак» и «Сочи». Также российский форвард успел поиграть в итальянском чемпионате – за «Фиорентину». В настоящий момент Кокорин выступает за кипрский «Арис». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 1 млн.

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