19-летний Валентин Барко стал игроком «Брайтона»

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Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» официально объявил о переходе аргентинского левого защитника Валентина Барко из футбольного клуба «Бока Хуниорс». Контракт с футболистом рассчитан до июня 2028 года.

Фото: ФК «Брайтон»

Ранее стало известно, что английский клуб заплатил сумму выкупа, прописанную в контракте 19-летнего футболиста с аргентинским грандом. Стоимость трансфера составила около € 9 млн.

В текущем сезоне Барко провёл за «Бока Хуниорс» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Напомним, «Брайтон» находится на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 31 очко в 20 встречах.