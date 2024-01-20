Эрик тен Хаг хочет подписать форварда «Аякса» Бробби в январе – Флориан Плеттенберг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет подписать форварда нидерландского «Аякса» Брайана Бробби в январе, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, манкунианцы хотели подписать нападающего ещё летом 2023 года, но тогда у них это не получилось. При этом тен Хаг и Бробби не обрывали контакт и высоко ценят друг друга, и 53-летний специалист очень хочет видеть этого игрока в своих рядах. При этом амстердамская команда не планирует продавать 21-летнего футболиста зимой.

Тен Хаг и Бробби знакомы по совместной работе за «Аякс». Ещё в сезоне-2020/2021 нидерландский специалист пригласил форварда из молодёжки и дал ему сыграть 19 матчей во всех турнирах, где Брайан отметился шестью мячами и двумя голевыми передачами.

Уже в этом сезоне Брайан провёл за «Аякс» 25 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал четыре ассиста. Рыночная стоимость нападающего, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.