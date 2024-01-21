Кастаньо впервые обратился к болельщикам «Краснодара» после заключения контракта

Новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо в первый раз после подписания контракта с клубом обратился к болельщикам команды.

«Всем привет! Я — Кевин Кастаньо. Рад присоединиться к ФК „Краснодар“. Скоро увидимся!», — приводит слова Кастаньо пресс-служба «Краснодара».

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале «Краснодара».

Напомним, сегодня, 21 января, пресс-служба «Краснодара» объявила о подписании контракта с Кевином Кастаньо на 4,5 года — до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.