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Кастаньо впервые обратился к болельщикам «Краснодара» после заключения контракта

Кастаньо впервые обратился к болельщикам «Краснодара» после заключения контракта
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Новичок «Краснодара» Кевин Кастаньо в первый раз после подписания контракта с клубом обратился к болельщикам команды.

«Всем привет! Я — Кевин Кастаньо. Рад присоединиться к ФК „Краснодар“. Скоро увидимся!», — приводит слова Кастаньо пресс-служба «Краснодара».

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале «Краснодара».

Напомним, сегодня, 21 января, пресс-служба «Краснодара» объявила о подписании контракта с Кевином Кастаньо на 4,5 года — до конца июня 2028 года.

В текущем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.

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