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В «Урале» ответили на вопрос о новом контракте Гончаренко

В «Урале» ответили на вопрос о новом контракте Гончаренко
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как продвигаются переговоры по подписанию нового контракта с главным тренером екатеринбургской команды Виктором Гончаренко.

«Контракт не обсуждали. Еще рано об этом говорить. Не переживайте. Приступим — все у нас с Виктором Михайловичем будет нормально», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Гончаренко является тренером «Урала» с августа 2022 года. Нынешний контракт с белорусским специалистом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» занимает 12-е место в РПЛ, находясь на одну строчку выше зоны стыковых матчей. В активе екатеринбуржцев 19 очков за 18 встреч. Следующий матч в рамках чемпионата России «Урал» проведёт в начале марта в рамках 19-го тура и сыграет с «Ахматом» на выезде.

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