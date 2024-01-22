Игроки «Антверпена» поддержали Овермарса, дисквалифицированного по всему футбольному миру

Футболисты бельгийского «Антверпена» после одного из матчей поддержали своего экс технического директора Марка Овермарса, которого ФИФА отстранила от работы в футболе по всему миру на ближайшие 12 месяцев.

Баннер игроков «Антверпена» со словами поддержки Овермарсу Фото: Соцсети

«Овермарс, мы всегда с вами», — гласит надпись на плакате.

Овермарс покинул пост директора «Аякса» в феврале 2022 года после скандала с сотрудницами. Выяснилось, что бывший нидерландский игрок отправлял своим подчинённым неприличные сообщения и интимные фотографии. В марте 2022 года он занял пост в «Антверпене».

В 2023 году Голландская футбольная ассоциация (KNVB) приняла решение отстранить Овермарса от футбольной деятельности на два года (год условно). В конце того же года KNVB обратилась в ФИФА с просьбой превратить дисквалификацию Овермарса из локальной в глобальную. В ФИФА одобрили запрос. Функционер сможет вернуться к своей работе через 12 месяцев, если не произойдёт рецидива.