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Экс-спортдир «Аякса» Овермарс обжалует решение ФИФА о своей глобальной дисквалификации

Экс-спортдир «Аякса» Овермарс обжалует решение ФИФА о своей глобальной дисквалификации
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Бывший технический директор нидерландского «Аякса» и бельгийского «Антверпена» Марк Овермарс попытается обжаловать решение ФИФА о его дисквалификации, распространяющейся на работу во всех лигах мира, наложенной на него за отправку интимной фотографии сотруднице «Аякса» в феврале 2022 года.

«Есть ряд причин, позволяющих обжаловать этот приговор. Но основная из них заключается в том, что запрет на работу по всему миру в течение года непропорционален правонарушению, то есть одному случаю неподобающего поведения, за которое он был наказан Институтом спортивной юрисдикции», — приводит слова пресс-секретаря Овермарса De Telegraaf.

Напомним, в ноябре минувшего года Овермарс был отстранён от работы в футболе в Нидерландах на два года, один из которых условно. Однако в январе ФИФА приняла решение отстранить нидерландского специалиста от работы в профессиональном футболе во всех лигах.

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