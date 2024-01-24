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«Фамаликан» отказался продавать защитника Риччели в ЦСКА

«Фамаликан» отказался продавать защитника Риччели в ЦСКА
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Португальский «Фамаликан» отказался продавать защитника команды Риччели московскому ЦСКА, сообщает Esporte.

По информации источника, армейцы предлагали аренду до конца сезона с обязательным правом выкупа за € 5 млн, однако «Фамаликан» отказал, так как не верит в перевод денег от ЦСКА из-за санкций.

25-летний бразилец находится в «Фамаликане» с лета 2019 года и уже успел стать капитаном команды. Риччели в общей сложности сыграл за клуб 137 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью мячами и одной голевой передачей.

На данный момент ЦСКА в зимнее трансферное окно подписал нападающего Тамерлана Мусаева из «Балтики». При этом красно-синие подписали Данилу Кругового, который присоединится к команде летом в качестве свободного агента.

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