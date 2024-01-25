«Атлетик» — «Барселона»: Левандовски помог сине-гранатовым сравнять счёт

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Главным арбитром встречи назначен Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Атлетику» удалось открыть счёт уже на первой минуте встречи. Голом отметился нападающий басков Горка Гурусета. Однако уже на 26-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовски восстановил статус-кво — 1:1.
В очном матче в последний раз сегодняшние соперники встречались в рамках Ла Лиги. Это произошло 22 октября 2023 года. Тогда каталонцы на домашней арене переиграли «Атлетик» с минимальным счётом — 1:0.
На пути к 1/4 финала турнира «Барселона» обыграла «Барбастро» (3:2) и «Унионистас» (3:1). «Атлетик», в свою очередь, был сильнее «Кайона» (3:0) и «Алавеса» (2:0).
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