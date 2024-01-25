«Атлетик» — «Барселона»: хозяева вышли вперёд на 106-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетик» и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао, Испания. Главным арбитром встречи назначен Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. На 106-й минуте хозяева вышли вперёд после точного удара Иньяки Уильямса.

Напомним, на пути к четвертьфиналу турнира «Барселона» обыграла «Барбастро» (3:2) и «Унионистас» (3:1). «Атлетик», в свою очередь, был сильнее «Кайона» (3:0) и «Алавеса» (2:0).

Действующим победителем Кубка Испании является «Реал», который в финале прошлого года победил «Осасуну» (2:1).