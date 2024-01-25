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Педри назвал проблемы «Барселоны» после вылета команды из Кубка Испании

Педри назвал проблемы «Барселоны» после вылета команды из Кубка Испании
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Полузащитник «Барселоны» Педри назвал проблемы команды после поражения в четвертьфинале Кубка Испании с «Атлетиком» (2:4).

«Это тяжёлое поражение. Мы хотели упорно побороться за три титула, но уходим с тяжёлым поражением. Понятно, что мы должны проявлять большую преданность играм. Должны заниматься самокритикой. Сделать шаг вперёд в обороне. «Атлетик» сильно прессингует. Нам не хватает большего умения обращаться с мячом, чтобы намного лучше его сохранять», — приводит слова Педри AS.

Напомним, основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме каталонский клуб пропустил дважды и завершил участие в турнире. Отметим, «Барселона» является рекордсменом по числу побед в Кубке Испании (31).

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Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    
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