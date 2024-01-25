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Нападающий «Барселоны» Ямал извинился за поражение в Кубке Испании

Нападающий «Барселоны» Ямал извинился за поражение в Кубке Испании
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16-летний испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал попросил прощения у своих фанатов за поражение в матче с «Атлетиком» из Бильбао в четвертьфинальном матче Кубка Испании (4:2).

«Мы оставили на поле всё. Прошу прощения за ошибки, фанаты. Нам нужно продолжать работать, я не знаю другого пути», – написал Ямал в своей социальной сети.

Кубок Испании . 1/4 финала
24 января 2024, среда. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
4 : 2
ДВ
Барселона
Барселона
1:0 Гурусета – 1'     1:1 Левандовски – 26'     1:2 Ямал – 32'     2:2 Сансет – 49'     3:2 Уильямс – 105+2'     4:2 Уильямс – 120+1'    

Отметим, Ямал вышел в стартовом составе на матч 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком». На 32-й минуте встречи при счёте 1:1 юный вингер забил с передачи Жюля Кунде. Основное время матча завершилось со счётом 2:2. В овертайме команда Хави пропустила дважды и завершила участие в турнире.

В нынешнем сезоне Ламин Ямал сыграл во всех турнирах за клуб в 29 матчах, забив 3 гола и отдав 5 результативных передач.

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