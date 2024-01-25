Ермаков: пенальти «Зениту» за ЦСКА в Суперкубке снился мне неделю

Арендованный «Пари НН» полузащитник ЦСКА Никита Ермаков рассказал о том, как пережил незабитый послематчевый пенальти, определивший исход матча армейцев за Суперкубок России с петербургским «Зенитом» (0:0, пен. 4:5).

«Незабитый пенальти «Зениту» в Суперкубке — тяжёлый момент. Неделю этот пенальти мне снился. Думал: «А что могло бы быть, если бы ударил в другой угол?» Потом это, конечно, прошло. Все ребята меня тогда поддержали, абсолютно никакого негатива не было в мою сторону. Это было обидное поражение для всех – ведь мы здорово играли, лучше «Зенита», — сказал Ермаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В матче за Суперкубок России — 2023 «Зенит» — ЦСКА победу в серии послематчевых пенальти одержали сине-бело-голубые (0:0, пен. 5:4). После пяти исполненных ударов счёт в серии был ничейным, 4:4. Шестую попытку красно-синих неудачно выполнил полузащитник Никита Ермаков, после чего защитник Роберт Ренан реализовал свой пенальти и принёс трофей петербуржцам.

Полностью интервью с Никитой Ермаковым читайте на «Чемпионате» в 10:00.