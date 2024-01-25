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Тренер «Униона», ударивший Зане по лицу, заявил, что не будет извиняться перед Лероем

Тренер «Униона», ударивший Зане по лицу, заявил, что не будет извиняться перед Лероем
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Главный тренер «Униона» Ненад Бьелица высказался о скандальном эпизоде, произошедшем в перенесённом матче 13-го тура с «Баварией» (0:1). На 74-й минуте футболисты берлинской команды упустили мяч за боковую линию, а Бьелица остановил его ногой. Зане подбежал к тренеру, чтобы получить и ввести мяч в игру, однако хорватский специалист откинул его в сторону. Футболист «Баварии» что-то сказал Бьелице, после чего получил две лёгкие пощёчины. По итогам эпизода Зане получил жёлтую карточку, а Бьелица – красную.

Момент нанесения Бьелицей удара по лицу Зане

Момент нанесения Бьелицей удара по лицу Зане

Фото: Stefan Matzke – sampics/Getty Images Sport/Getty Images

«Буду ли я извиняться? Только перед своей командой. Но никак не перед Зане. Он подошёл ко мне и пытался спровоцировать. Безусловно, я отреагировал на это не должным образом. Тренеры не должны так реагировать. Больше мне нечего добавить по данному эпизоду», – приводит слова Бьелицы Bild.

После 18 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 44 очками. «Унион» находится на 15-й строчке с 14 очками. Лидером чемпионата является «Байер» из Леверкузена, у которого 48 очков по итогам 18 туров.

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