«Ювентус» обозначил Копмейнерса как главную цель в летнее трансферное окно

«Ювентус» намерен летом приобрести полузащитника «Аталанты» и сборной Нидерландов Тёна Копмейнерса. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, 25-летний футболист — приоритетная цель туринцев. «Ювентус» готов заплатить за центрального хавбека около € 40 млн. Представители «бьянконери» начнут переговоры с «Аталантой» в феврале.

Копмейнерс выступает за «Аталанту» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за бергамасков 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее сообщалось о нежелании «Аталанты» продавать в «Тоттенхэм» ещё одного центрального полузащитника — бразильца Эдерсона.