«Со временем он пойдет на повышение в «Спартак». Кирилл Комбаров — о брате и «Спартаке-2»

Бывший защитник московского «Спартака» Кирилл Комбаров высказался о назначении своего брата, Дмитрия Комбарова, главным тренером второй команды красно-белых «Спартак-2», а также заявил, что со временем Дмитрий может пойти на повышение в главный «Спартак».

«Получится у Димы в «Спартаке-2»? Хочется в это верить. Считаю, что «Спартак» сделал правильный выбор, назначив Диму главным тренером второй команды.

Дима должен показать свою самодостаточность как тренер. Кто знает, возможно, со временем он пойдет на повышение в главный «Спартак», будет помощником или станет главным тренером. Это нормальная история в больших клубах, когда сохраняется преемственность», — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, Дмитрию Комбарову 37 лет. Он выступал в составе московского «Спартака» с 2010 по 2019 год. За красно-белых Дмитрий в общей сложности провёл 272 матча во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 26 забитых мячей и 42 результативные передачи. Вместе с красно-белыми он завоевал два трофея. В 2017-м Дмитрий стал чемпионом России в составе москвичей.