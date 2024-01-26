Тренер «Зенита» Анюков высказался об адаптации новичков в петербургском клубе

Бывший защитник, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков высказался об адаптации новичков команды. Российский специалист заявил, что все новые игроки хорошо вливаются в коллектив.

«Как адаптируются новички? Думаю, хорошо. Осталось посмотреть в деле, то есть в играх, Нино. Пока не знаю, как он себя проявит — посмотрим. Лично мне очень хотелось бы на него посмотреть», – приводит слова Анюкова официальный сайт сине-бело-голубых.

Отметим, что в текущее трансферное окно санкт-петербургский «Зенит» оформил четыре подписания. Команду пополнили: защитник Нино, полузащитники Артур и Ильзат Ахметов, а также нападающий Педро.

Напомним, петербургский «Зенит» сумел набрать 36 очков за 18 туров Российской Премьер-Лиги. В настоящий момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице. Лидером же является «Краснодар» – в активе «быков» 38 очков.