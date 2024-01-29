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Александр Гришин: € 14 млн за Скопинцева в «Зенит» — приличный перебор

Александр Гришин: € 14 млн за Скопинцева в «Зенит» — приличный перебор
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Помощник главного тренера в академии ЦСКА Александр Гришин отреагировал на интерес «Зенита» к защитнику «Динамо» Дмитрию Скопинцеву.

«Это рынок, одни просят € 14 млн, другие дают € 6 млн и будут сходиться на какой-то другой сумме, потому что такая цена от «Динамо» за Скопинцева – приличный перебор. «Зенит» хочет купить Скопинцева, скорее всего, из-за лимита. Там же сейчас играет Сантос, у которого практически невозможно выиграть конкуренцию», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» предложил за переход защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева € 6 млн. Отмечалось при этом, что московский клуб планирует выручить за футболиста € 14 млн.

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Источник: «Зенит» предложил за защитника «Динамо» Скопинцева € 6 млн
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