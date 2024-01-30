Экс-нападающий «Алании» Деметрадзе: из тюрьмы вышел досрочно как политзаключённый

Бывший нападающий «Алании», киевского «Динамо», «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал подробности выхода из мест лишения свободы.

«Когда в 2010 году я приехал в Тбилиси, хотел подготовиться и ещё где-то поиграть. Но этот сумасшедший Саакашвили задержал меня. Больной! Не то что я — 70% населения Грузии не любит его. Неадекватный человек. Весь народ пересажал, отнял имущество — за что его любить? Логично, что теперь человек сидит в тюрьме.

Там все были его ставленники — министр внутренних дел, прокуроры. И почти всех их потом тоже посадили. И этот тоже сидит. Не знаю, какой смысл был меня сажать. Может быть, запугать кого-то. Они хотели, чтобы я взял вину на себя, оговорил своих друзей. Я этих показаний не дал — и получил шесть лет за какие-то «воровские традиции». Невиновен был, но посадили.

Когда власть поменялась и этого сумасшедшего убрали, я вышел как политзаключённый. Если бы дело не было сфальсифицированными, меня бы не выпустили досрочно», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Георгием Деметрадзе читайте на «Чемпионате» в 10:00