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Лучший бомбардир чемпионатов России и Украины: не должно такого быть между славянами

Лучший бомбардир чемпионатов России и Украины: не должно такого быть между славянами
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Бывший нападающий «Алании», киевского «Динамо», «Реала Сосьедад» и сборной Грузии Георгий Деметрадзе высказался о конфликте России и Украины. По его мнению, таких конфликтов не должно происходить между славянскими народами.

«Мне тоже очень больно об этом говорить. Я далёк от политики, но не должно такого происходить между славянскими народами — это же нонсенс! Дай бог, чтобы мир был», — заявил Деметрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, из-за обострённой политической ситуации российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация наблюдается во многих других видах спорта, особенно — в командных.

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