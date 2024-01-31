Павлюченко: если с Сербией будет плохой результат, вся страна опять накинется на сборную

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Сербии, который состоится 21 марта в Москве.

«Хорошая новость, что сыграем со сборной Сербии. Если приедут все их лидеры, то это серьёзный соперник. Точно будет полный стадион. Хорошо, что наша сборная существует, соберётся. Соперники всё лучше и лучше. Значит, двигаемся в правильном направлении.

В сборную России приезжают лучшие футболисты показывать себя. Будет большое внимание. Мы все прекрасно знаем, что, если будет плохой результат, вся страна опять накинется на нашу сборную и будет выговаривать. Результат на первом месте для сборной. Не знаю, кто приедет на этот матч, но это будут лучшие футболисты. Для чего мы играем в футбол? Чтобы забивать мячи и выигрывать. Чтобы не было разных разговоров от диванных экспертов, надо добиваться хороших результатов», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.