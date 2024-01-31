Клуб Месси отказался от сотрудничества с крупным криптопроектом

Трёхлетнее партнёрство криптовалютной компании XBTO и клуба МЛС «Интер Майами» завершено. Начиная с сезона 2024 года круизная компания Royal Caribbean Cruises Ltd. станет спонсором команды, за которую выступает Лионель Месси, сообщает Cryptonica со ссылкой на слова генерального директора компании Филиппа Бехази в соцсетях.

При этом условия контракта с новым спонсором не разглашаются. Отметим, что Royal Caribbean Cruises – норвежско-американская компания, вторая по величине круизная компания мира.

Сотрудничество XBTO и «Интера» началось в 2021 году. Для XBTO спонсорство являлось важной составляющей для привлечения большего количества людей на свою платформу. Предполагалось, что Месси в футболке с логотипом XBTO поспособствует резкому росту популярности компании на всей криптовалютной арене. Однако мечта XBTO так и осталась несбыточной.