Почеттино – о поражении в матче с «Ливерпулем»: они заслужили три очка

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде» со счётом 4:1.

«Я думаю, что «Ливерпуль» был лучше нас, они заслужили три очка. Мы были недостаточно хороши по многим причинам, но я не хочу говорить об этом долго, слишком много можно сказать. Ясно одно – они были намного лучше, чем мы.

Эта игра великолепна тем, что мы можем многому научиться и подойти к финалу Кубка английской лиги. Нам нужно быть более агрессивными и решать проблемы с той же энергией. Сегодня они были слишком сильны», – приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив 51 очко. «Челси», в свою очередь, занимает 10-е место, набрав 31 балл.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: