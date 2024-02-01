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Почеттино – о поражении в матче с «Ливерпулем»: они заслужили три очка

Почеттино – о поражении в матче с «Ливерпулем»: они заслужили три очка
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче с «Ливерпулем» на «Энфилде» со счётом 4:1.

«Я думаю, что «Ливерпуль» был лучше нас, они заслужили три очка. Мы были недостаточно хороши по многим причинам, но я не хочу говорить об этом долго, слишком много можно сказать. Ясно одно – они были намного лучше, чем мы.

Эта игра великолепна тем, что мы можем многому научиться и подойти к финалу Кубка английской лиги. Нам нужно быть более агрессивными и решать проблемы с той же энергией. Сегодня они были слишком сильны», – приводит слова Почеттино BBC.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, записав в свой актив 51 очко. «Челси», в свою очередь, занимает 10-е место, набрав 31 балл.

Англия - Премьер-лига . 22-й тур
31 января 2024, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
4 : 1
Челси
Лондон
1:0 Жота – 23'     2:0 Брэдли – 39'     3:0 Собослаи – 65'     3:1 Нкунку – 71'     4:1 Диас – 79'    
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