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В «Баварии» прокомментировали информацию о болезни главного тренера Тухеля

В «Баварии» прокомментировали информацию о болезни главного тренера Тухеля
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал информацию о болезни главного тренера мюнхенцев Томаса Тухеля.

«Сегодня Томас будет руководить тренировочным процессом. Он идёт на поправку. Уверены, завтра он будет присутствовать на игре (с «Боруссией» Мёнхенгладбах. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Фройнда пресс-служба «Баварии».

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель может пропустить следующий матч мюнхенцев в чемпионате Германии из-за вирусной инфекции гриппа. Отмечалось, что наставник «Баварии» может пропустить игру 20-го тура Бундеслиги с мёнхенгладбахской «Боруссией», которая состоится уже в эту субботу, 3 февраля. «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 19 проведённых встреч. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на два очка.

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