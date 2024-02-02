Ильзат Ахметов высказался об адаптации в «Зените»

Полузащитник Ильзат Ахметов рассказал, как проходит его адаптация в «Зените». Напомним, он перешёл в санкт-петербургский клуб из «Краснодара» в январе 2024 года.

«Как проходит моя адаптация в «Зените»? Чувствую себя комфортно и быстро адаптировался. Ребята приветливые, дружелюбные. В этом плане нет проблем, поэтому всё достаточно комфортно.

Дружил ли с кем-нибудь из состава ещё до перехода в «Зенит»? Не сказать, что дружил, но общался с ребятами, со многими играл в сборной России. Поэтому знаю почти полкоманды», — сказал Ахметов в видео на YouTube-канале «ЗЕНИТ».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Ильзат Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету шесть матчей, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.