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Ильзат Ахметов высказался об адаптации в «Зените»

Ильзат Ахметов высказался об адаптации в «Зените»
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Полузащитник Ильзат Ахметов рассказал, как проходит его адаптация в «Зените». Напомним, он перешёл в санкт-петербургский клуб из «Краснодара» в январе 2024 года.

«Как проходит моя адаптация в «Зените»? Чувствую себя комфортно и быстро адаптировался. Ребята приветливые, дружелюбные. В этом плане нет проблем, поэтому всё достаточно комфортно.

Дружил ли с кем-нибудь из состава ещё до перехода в «Зенит»? Не сказать, что дружил, но общался с ребятами, со многими играл в сборной России. Поэтому знаю почти полкоманды», — сказал Ахметов в видео на YouTube-канале «ЗЕНИТ».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Ильзат Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету шесть матчей, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

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