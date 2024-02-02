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Новичок «Зенита» Ахметов рассказал о целях на оставшуюся часть сезона

Новичок «Зенита» Ахметов рассказал о целях на оставшуюся часть сезона
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов поделился своими целями на оставшуюся часть сезона.

«Мои цели на оставшуюся часть сезона в «Зените»? Хочется закрепиться в основном в составе, чаще играть и приносить пользу, добиться чемпионства и выиграть Кубок», — сказал Ахметов в видео на YouTube-канале «Зенита».

Напомним, 26-летний футболист перешёл в санкт-петербургский клуб из «Краснодара» в минувшем январе. В нынешнем сезоне Ахметов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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