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Комличенко: мечта выглядеть в 55 лет, как Карпин. Но ему от природы всё легко даётся

Комличенко: мечта выглядеть в 55 лет, как Карпин. Но ему от природы всё легко даётся
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко оценил физическую форму главного тренера ростовчан и сборной России Валерия Карпина.

«Карпин 55 лет в суперской форме. Мне хотелось бы выглядеть в свои 55, как он — это мечта. Ему повезло, конечно, что от природы всё легко даётся», — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

После 18 туров чемпионата России «Ростов» набрал 21 очко и занимает 10-е место.

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