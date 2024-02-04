Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов оценил трансферные кампании «Зенита» и «Краснодара».

«Однозначно «Зенит» лучше «Краснодара» проводит трансферную кампанию. Петербуржцы взяли хороших футболистов. Всё увидим в чемпионате. У каждой команды свой взгляд на трансферы. «Краснодар» точечно усиливается. Им нужен был футболист в опорную зону, они его как раз взяли. Время ещё есть.

«Зенит» нацелен на то, чтобы как можно быстрее вернуть себе первое место в турнирной таблице. Многое зависит от психологии. Впереди финишная прямая, и нет права на ошибку», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, в зимнее трансферное окно «Зенит» приобрёл четырёх новых футболистов: Нино, Педро, Артура и Ильзата Ахметова. «Краснодар» подписал лишь только одного футболиста — полузащитника Кевина Кастаньо.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» является лидером чемпионата с 38 очками. «Зенит» — ближайший преследователь с 36 очками.