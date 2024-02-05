Тренер «Милана» Пиоли назвал ключевого игрока команды

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался об игре нападающего команды Луки Йовича.

«Лука – ключевой футболист команды. Я всегда считал его классным игроком. Мотивировал его каждый день. Он получает не так много минут на поле, но в своё игровое время приносит команде максимальную пользу», — приводит слова Пиоли Football Italia.

26-летний нападающий присоединился к «Милану» в летнее трансферное окно. К настоящему моменту сербский футболист провёл 19 матчей за «россонери» во всех турнирах, забил семь голов и записал на свой счёт одну результативную передачу. По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Луки Йовича составляет € 5 млн.

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