Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси рассказал об изменениях в заявке команды на плей-офф Лиги Европы.

«Я не составлял полный список сам — я просто внёс три изменения. Я не мог просмотреть и выбрать 25 игроков — я мог внести только три изменения в наш состав на Лигу Европы, поскольку это было максимально допустимое количество.

Моим приоритетом было наличие набора игроков с запасными вариантами на каждой позиции. Ранее у нас был только один крайний нападающий в лице Пауло Дибалы, поэтому я пригласил Бальдазини, а учитывая, что Андреа Белотти ушёл и мы не уверены, когда вернётся Тэмми Абрахам, я добавил в команду Сердара Азмуна», — приводит слова Де Росси официальный сайт «Ромы».

В 1/16 финала «Рома» сыграет с «Фейеноордом». Первый матч пройдёт 15 февраля, ответный состоится 22 февраля.