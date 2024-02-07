Матчи 23-го тура Первой лиги перенесены на 18 марта из-за выборов президента РФ

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Матчи 23-го тура Мелбет Первой лиги пройдут 18 марта. Об этом сообщил официальный сайт Первой лиги.

«Все матчи 23-го тура Первой лиги будут перенесены на 18 марта (понедельник). Это связано с тем, что с 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации», — написано в заявлении.

В 23-м туре Первой лиги состоятся следующие матчи:

«Химки» — «Нефтехимик»

«Родина» — «Кубань»

«Акрон» — «Сокол»

«СКА-Хабаровск» —«Торпедо»

«КАМАЗ» — «Динамо»

«Арсенал» — «Волгарь»

«Черноморец» — «Шинник»

«Ленинградец» — «Енисей»

«Тюмень» — «Алания»

Время начала встреч будет определено дополнительно.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024 возглавляет махачкалинское «Динамо». Команда набрала 37 очков за 20 матчей.