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Матчи 23-го тура Первой лиги перенесены на 18 марта из-за выборов президента РФ

Матчи 23-го тура Первой лиги перенесены на 18 марта из-за выборов президента РФ
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Матчи 23-го тура Мелбет Первой лиги пройдут 18 марта. Об этом сообщил официальный сайт Первой лиги.

«Все матчи 23-го тура Первой лиги будут перенесены на 18 марта (понедельник). Это связано с тем, что с 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации», — написано в заявлении.

В 23-м туре Первой лиги состоятся следующие матчи:

«Химки» — «Нефтехимик»
«Родина» — «Кубань»
«Акрон» — «Сокол»
«СКА-Хабаровск» —«Торпедо»
«КАМАЗ» — «Динамо»
«Арсенал» — «Волгарь»
«Черноморец» — «Шинник»
«Ленинградец» — «Енисей»
«Тюмень» — «Алания»

Время начала встреч будет определено дополнительно.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2023/2024 возглавляет махачкалинское «Динамо». Команда набрала 37 очков за 20 матчей.

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