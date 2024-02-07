Президент «Айнтрахта» ушёл в отставку, заявив, что будет бороться с нацизмом

Президент франкфуртского «Айнтрахта» Петер Фишер ушёл в отставку, заявив, что будет бороться с нацизмом.

«Я не желаю, чтобы «Айнтрахт» Франкфурт снова стал чемпионом или победителем Лиги чемпионов. Я желаю в жизни, чтобы это грязное нацистское дерьмо исчезло, чтобы оно взорвалось в воздухе, где бы то ни было. Блевать им в лицо каждый день. Борьба за демократию и сосуществование для меня фундаментально важна.

Мы – колоритный клуб. С нами представители 112 национальностей. В спорте нет места дискриминации, расизму и антисемитизму. Тех, кто не соответствует этому, мы в конце концов вышвырнем», — приводит слова Фишера Bild.

68-летний Фишер был президентом «Айнтрахта» с лета 2000 года. Его преемником станет Матиас Бек.