Стало известно, сколько денег заработали клубы Пути регионов в Кубке России

Российский футбольный союз опубликовал данные по поводу выплат клубам за выступления в групповом этапе Кубка России (Путь регионов). Так, суммарно клубы, выступавшие в Пути регионов, получили 120,8 млн рублей.

Лидерами по заработанным деньгам являются победители шестого раунда турнира – астраханский «Волгарь», московская «Родина», «Химки» и «СКА-Хабаровск». Каждый из клубов уже получил по 8,5 млн рублей.

Меньше всех получили «Амкал», «Тверь», «Университет», «Торпедо МИАСС», «Машук-КВМ», «Пересвет», «Спартак» Тамбов, «Квант» и «Носта» — по 600 тыс. рублей.

Подчёркивается, что выплаты призовых клубам присваиваются за достижение спортивного результата и исполнение коммерческих и медийных обязательств.