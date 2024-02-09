В «Динамо» Махачкала заявили об интересе к игроку «Ахмата» Агаларову

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил об интересе клуба к нападающему «Ахмата» Гамиду Агаларову.

«Конечно, интерес к Гамиду Агаларову у нас есть. Но не могу сказать, на какой стадии этот вопрос. У нас есть желание приобрести этого игрока», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 1 февраля «Динамо» объявило, что главный тренер Курбан Бердыев покинет команду. Специалист ушёл с должности по собственному желанию. Во главе команды его заменил Хасанби Биджиев.

Махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 37 очков за 20 матчей. В 21-м туре «Динамо» встретится с саратовским «Соколом» 2 марта.