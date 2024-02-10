Вратарь «Сочи» Гойло рассказал, что не поехал на сборы из-за защемления нерва

Голкипер «Сочи» Никита Гойло рассказал о причине, по которой не отправился на зимние сборы с командой. По словам футболиста, у него произошло защемление нерва.

«Причина, по которой я не поехал на сборы с командой, связана с защемлением нерва, от чего был сильный дискомфорт, и тренерским штабом было принято решение оставить меня восстанавливаться в Сочи по программе реабилитолога», — приводит слова Гойло «Спорт-экспресс».

Гойло в текущем сезоне провёл за «Сочи» 10 матчей и пропустил 15 мячей. Лишь единожды вратарь сохранил свои ворота «сухими». По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость 25-летнего россиянина составляет € 500 тыс.

По итогам 18 туров «Сочи», имея в активе 11 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице. После зимней паузы команда Роберто Морено сыграет с «Балтикой» в рамках 19-го тура РПЛ.