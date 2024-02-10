«Это будет психологическим плюсом». Ерохин — о победе «Зенита» на Кубке равноправия

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос, как он воспринял новость о том, что сине-бело-голубые досрочно страли победителями Кубка равноправия, который проходит в эти дни в Катаре.

«Воспринял эту новость нормально. Конечно, это приятно всегда. Результат и на сборах имеет значение, но самое главное — подготовка. Когда есть спортивная составляющая, появляется азарт. Конечно, думаю, это будет психологическим плюсом», — приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

Напомним, санкт-петербургский клуб стал досрочным победителем Кубка равноправия после того, как бразильский «Сантос» в послематчевой серии пенальти обыграл катарский «Аль-Духаиль» (2:2, пен. 4:3).

Ранее «Зенит» одержал две победы в матчах Кубка равноправия. Подопечные Сергея Семака обыграли «Аль-Духаиль» (2:0) и разгромили китайский «Шанхай Шэньхуа» (6:0). Команда набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке располагается «Шанхай Шэньхуа», заработав шесть очков за три игры. «Сантос» набрал два очка и находится на третьем месте. «Зенит» встретится с «Сантосом» 13 февраля.

После 18 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место, уступая «Краснодару», заработавшему 38 очков.