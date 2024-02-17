Тренер «Баварии» Тухель: настроение в команде сейчас, конечно, подавленное

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель признался, что команда сейчас находится в тяжёлом состоянии с эмоциональной точки зрения. Но немецкий специалист дал понять, что мюнхенцы не собираются опускать руки.

«Настроение в команде сейчас, конечно, подавленное. Но я уверен, что завтра у нас будут все шансы, чтобы начать переламывать ситуацию. Сдаваться для нас не вариант, этого не произойдёт — ни в чемпионате, ни в Лиге чемпионов», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, Тухель возглавляет «Баварию» с марта 2023 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

В чемпионате Германии «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, записав в свой актив 50 очков. От лидирующего «Байера» команда отстаёт на пять очков. В 22-м туре Бундеслиги команда Тухеля сыграет с «Бохумом».