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«Бохум» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 19:30

«Бохум» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 19:30
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Сегодня, 18 февраля, состоится матч 22-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Бохум» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Воновия Рурштадион» в Бохуме. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Шлагер. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия - Бундеслига . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Бохум
Бохум
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 21 матча чемпионата Германии «Бохум» набрал 22 очка и занимает 15-е место. «Бавария» после аналогичного количества матчей Бундеслиги заработала 50 очков и располагается на второй строчке, уступая леверкузенскому «Байеру», имеющему в активе 58 очков после 22 игр.

В нынешнем сезоне команды ранее встречались в матче 5-го тура Бундеслиги. В той игре «Бавария» разгромила «Бохум» со счётом 7:0.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
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