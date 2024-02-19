Томас Тухель ответил на вопрос о возможном уходе из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о возможном уходе из мюнхенского клуба.

«Я чувствую, что меня поддерживают. Я знаю о своих взаимоотношениях с гендиректором Дризеном, о том, как проходит наша совместная работа. Он знает, насколько я недоволен сложившейся ситуацией и как много сил вкладывается в её исправление», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В воскресенье, 18 февраля, «Бавария» на выезде уступила «Бохуму» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги — 2:3. Мюнхенская команда потерпела уже шестое поражение в нынешнем сезоне. Подопечные Тухеля проиграли последние три матча.

После 22 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» составляет восемь очков.

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