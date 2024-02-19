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«Бавария» проиграла два матча подряд в чемпионате впервые с декабря 2019 года

Вчера, 18 февраля, «Бавария» в гостях проиграла «Бохуму» в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча на стадионе «Воновия Рурштадион» завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, мюнхенский клуб проиграл второй матч подряд в Бундеслиге впервые с декабря 2019 года. Ранее команда Томаса Тухеля проиграла «Байеру» (0:3).

По информации СМИ, «Бавария» заинтересована в услугах нового главного тренера Зинадина Зидана и уже связалась с его представителями. Тухель же точно будет уволен из клуба либо в ближайшее время, либо по окончании сезона.

После 22 туров «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с 50 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (58 очков).

В следующем матче «Бавария» сыграет с «Лейпцигом». Встреча состоится 24 февраля, начало в 20:30 мск.

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