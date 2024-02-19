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«Бавария» проиграла два матча подряд в чемпионате впервые с декабря 2019 года

«Бавария» проиграла два матча подряд в чемпионате впервые с декабря 2019 года
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Вчера, 18 февраля, «Бавария» в гостях проиграла «Бохуму» в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча на стадионе «Воновия Рурштадион» завершилась со счётом 3:2.

Германия - Бундеслига . 22-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Бохум
Бохум
Окончен
3 : 2
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 14'     1:1 Асано – 38'     2:1 Шлоттербек – 44'     3:1 Штёгер – 78'     3:2 Кейн – 87'    
Удаления: нет / Юпамекано – 77'

Таким образом, мюнхенский клуб проиграл второй матч подряд в Бундеслиге впервые с декабря 2019 года. Ранее команда Томаса Тухеля проиграла «Байеру» (0:3).

По информации СМИ, «Бавария» заинтересована в услугах нового главного тренера Зинадина Зидана и уже связалась с его представителями. Тухель же точно будет уволен из клуба либо в ближайшее время, либо по окончании сезона.

После 22 туров «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с 50 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (58 очков).

В следующем матче «Бавария» сыграет с «Лейпцигом». Встреча состоится 24 февраля, начало в 20:30 мск.

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