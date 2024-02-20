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Вагнер Лав: когда увидел, как играет Дзагоев, сказал Газзаеву ставить его рядом со мной

Вагнер Лав: когда увидел, как играет Дзагоев, сказал Газзаеву ставить его рядом со мной
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Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав вспомнил о своих первых впечатлениях от игры экс-полузащитника красно-синих Алана Дзагоева.

«Когда я впервые увидел, как этот парень тренируется и играет, я сказал, что он очень хорош. Я сказал Газзаеву, чтобы ставил Алана играть со мной, что он нужен, он мне поможет, потому что Карвальо уже не было, Жо собирались продавать, мне нужен был качественный партнёр в нападении, который мог бы отдавать передачи. Я видел, что Дзага хорош, его потенциал. В одной игре я как раз попросил Газзаева поставить Дзагоева вместе со мной. И я отдал ему пас на гол, по-моему дебютный за ЦСКА. Я был очень рад таким способом помочь Алану на старте карьеры», — сказал Вангер Лав в новом видео на YouTube-канале Nobel.

Напомним, Дзагоев выступал в составе ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он принял участие в 395 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 93 результативными передачами. В ноябре минувшего года Дзагоев завершил карьеру в возрасте 33 лет.

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