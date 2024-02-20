Аленичев поделился мнением о влиянии приговора на выступления Промеса в «Спартаке»

Бывший главный тренер и футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мыслями о возможном влиянии вынесенного в Нидерландах приговора на выступления нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Шумиха вокруг Квинси была давно. Он с этим справлялся. Так понимаю, он отключился от всех околофутбольных проблем и сосредоточился на футболе. Мы видим, что Промес до сих пор остаётся лидером «Спартака». Уверен, что, несмотря на приговор, он останется ключевым игроком команды и выкинет все лишние мысли из головы.

Титов сказал, что Промес уже свой? Посмотрите, сколько он играет в России. Болельщики его очень любят. Конечно, он уже свой. Хотелось бы, чтобы он по‑русски начал хорошо говорить и выучил наш язык. За это время уже можно было (смеётся)», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

32-летний Квинси Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.